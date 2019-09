Otimismo global e EDP puxam bolsa portuguesa para ganhos

A valorização ligeiramente superior a 2% do título da EDP foi uma das evoluções que mais contribuiu para o comportamento positivo da bolsa portuguesa esta quarta-feira, com o PSI-20 a avançar 0,94%, fechando a sessão nos 4.931,11 pontos.

Mas não foi só a EDP que puxou pelo índice português, já que também a conjuntura internacional serviu de reforço positivo durante o dia, algo que fica patente olhando para a evolução registada pelas restantes bolsas europeias. O DAX valorizou 0,94%, o FTSE subiu 0,6% e o IBEX ganhou 0,61%. Mas foi a bolsa francesa quem mais se destacou: o CAC fechou a sessão com um salto de 1,21%.

A aparente estabilização da situação no Reino Unido, depois de o Parlamento ter aprovado uma lei para bloquear um Brexit sem acordo a 31 de outubro trouxe algum otimismo para os índices, o que levou o euro e a libra esterlina também a recuperar das quedas recentes. A aparente estabilização do impasse em Itália, com a tomada de posse de um novo governo prevista para amanhã, também reforçou o sentimento positivo nos mercados.

Olhando para a negociação apenas em Portugal, destaque natural para o salto da EDP, que subiu 2,05% para 3,53 euros, muito graças a um research do Bank of America dando conta de uma forte expectativa de valorização das ações da elétrica. Contudo, e além da EDP, outras nove cotadas fecharam a sessão com ganhos superiores a 1% — Semapa, Sonae, EDP Renováveis, Galp, CTT, Altri, Corticeira Amorim, Jerónimo Martins e Navigator.

No outro lado da balança ficaram a Pharol (-1,78%) e a Ramada (-1,25%), com Ibersol, Sonae Capital e NOS a fecharem quarta-feira também no vermelho.