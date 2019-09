Já imaginou não precisar de sair da empresa para desfrutar da happy hour depois do trabalho? A campanha “Hello Monkey – Work for the After Work” promete levar este momento diretamente para a sua empresa e a custo zero. O evento pode durar até três horas e inclui dois bartenders e um momento de degustação de cocktails ao som de música dos anos 90. Para isso, só precisa de convencer 50 colegas e o seu chefe.

A inscrição pode ser feita no site oficial da Monkey Shoulder, até cinco dias úteis antes o dia pretendida para o evento. Concluída a inscrição, só tem de escolher a melhor data e aguardar o contacto por parte da agência, que tratará de todos os pormenores. Os ingredientes da happy hour estão concentrados num pequeno trolley, acompanhados por dois especialistas em cocktails, e música.

“O princípio desta ideia foi, na verdade, juntar os ingredientes certos. A Monkey Shoulder quer dar a provar a sua bebida. E uma bebida à borla depois do trabalho, toda a gente quer. E se os dois querem, os dois dançam. Em vez de uma abordagem unicamente corporativa, em que a marca procura locais para degustação, pusemos o consumidor a chamar pela marca. Com um kit de desculpas e argumentos para apresentarem aos seus chefes, qualquer trabalhador pode tentar levar uma festa after-work MonkeyShoulder para a sua empresa”, sublinha Mafalda Quintela, diretora criativa da agência The Hotel.





Para o ajudar a “convencer o chefe”, a agência The Hotel sugere um kit de argumentos, disponível na página oficial de Facebook da Hello Monkey, par ao ajudar a convencer a chefia e os colegas.

A campanha arrancou em setembro e vai decorrer até ao fim do ano.