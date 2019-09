A cadeia sueca de IKEA vai inaugurar em outubro o segundo “Estúdio de Planificação”, no Rio Sul Shopping, no Seixal. Este novo espaço vai dedicar-se à planificação de interiores – nomeadamente cozinhas e roupeiros – e ao atendimento personalizado. Para usufruir dos serviços é necessário fazer uma pré-reserva, presencial ou através do site da Ikea.

“Na IKEA acreditamos que o nosso negócio cresce a par com as pessoas. Procuramos oferecer contínuas oportunidades aos nossos colaboradores e privilegiamos o recrutamento interno, sempre que possível – este projeto é um exemplo disso mesmo”, refere a IKEA em comunicado.

A loja do Seixal vai acolher dez colaboradores de outras unidades e departamentos da Ikea.

A cadeia sueca continua empenhada em construir soluções para materializar as “casas de sonho” dos consumidores. Exemplo disso é a nova coleção da Ikea de mobiliário robótico — Rognan — que está a ser desenvolvida em conjunto com uma startup norte-americana e deverá ser lançada no próximo ano. Esta coleção inclui soluções para casas muito pequenas através de móveis automatizados.

Novos Pontos de Recolha

Em paralelo, a cadeia sueca vai adicionar três novos pontos de recolha, aos que já existem em Viana de Castelo e Leiria. A partir de 16 de setembro, será possível recolher encomendas em Palmela, Castelo Branco e Vila Real.

A perspetiva da marca é que durante o próximo ano sejam criados, em todo o país, 14 novos locais de receção, onde os clientes poderão levantar as suas compras online por um custo de 25 euros, independentemente do valor de compra ou dimensão da encomenda.