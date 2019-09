5 coisas que vão marcar o dia

O Conselho das Finanças Públicas divulga o relatório sobre a evolução orçamental da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações. O dia será também marcado por mais um debate no caminho para as eleições legislativas de 6 de outubro. Depois do fecho do mercado a Ibersol vai divulgar as contas do primeiro semestre do ano.

Como evoluíram as pensões da CGA?

O relatório sobre a evolução orçamental da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações (CGA) até junho deste ano, elaborado pelo Conselho das Finanças Públicas (CFP), será conhecido esta quinta-feira. No final de maio, o CFP revelou que o valor médio das novas pensões da CGA subiu 123 euros no ano passado em relação a 2’17, tendo chegado a 1.301 euros.

Continuam os debates para as legislativas

A cerca de um mês das eleições legislativas de outubro, os líderes dos partidos políticos encontram-se numa sequência de debates. Esta quinta-feira chega a vez dos líderes dos partidos à direita. Assunção Cristas, líder do CDS, e Rui Rio, presidente do PSD vão estar frente a frente num debate transmitido pela SIC.

Ibersol apresenta contas do semestre

A Ibersol, uma das cotadas do índice de referência da bolsa de Lisboa, vai divulgar os resultados do primeiro semestre de 2019, após o fecho do mercado. A empresa que gere cadeias de restauração como a Burger King e a Pizza Hut viu o lucro cair 42,7% no primeiro trimestre deste ano, para dois milhões de euros.

Esclarecimentos sobre o aeroporto do Montijo

Tendo em conta a consulta pública do Estudo de Impacte Ambiental do novo Aeroporto do Montijo, que decorre até 19 de setembro, a ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável está a promover sessões de esclarecimento. A primeira vai realizar-se nesta quinta-feira, e vai servir para debater a opção de complementaridade do Montijo em relação à Portela.

Reuniões em Espanha para evitar eleições

Depois de a investidura de Pedro Sanchéz enquanto primeiro-ministro de Espanha falhar, o PSOE e o Unidas Podemos vão retomar as negociações. Delegações dos partidos vão reunir para tentar chegar a um acordo que permita ultrapassar bloqueio político e evitar eleições antecipadas.