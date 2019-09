Empregos abaixo do esperado travam ganhos em Wall Street

Wall Street abriu a última sessão da semana em alta, com as bolsas animadas com o plano de estímulos anunciado esta sexta-feira pela China para animar a economia, isto apesar de as notícias internas para os investidores norte-americanos não serem tão favoráveis.

Segundo o Departamento do Trabalho, que revelou esta sexta-feiras as estatísticas sobre o mercado laboral, o crescimento na criação de emprego abrandou mais do que o esperado em agosto, com as contratações no setor do retalho a cair pelo sétimo mês consecutivoo. Mas nem tudo foram más notícias: os aumento dos salários deverão suportar os gastos dos consumidores e manter a economia a crescer a um ritmo moderado, apesar das tensões comerciais. Ainda assim, foram criados 130 mil postos de trabalhos no mês passado, abaixo dos 150 mil empregos que os economistas sondados pela Reuters estimavam, disse o governo americano.

A sessão arrancou, no entanto, em alta do outro lado do Atlântico. O índice de referência mundial S&P 500 soma 0,09% para 2.978,65 pontos, acompanhado do tecnológico Nasdaq e do industrial Dow Jones, que avançam 0,09% e 0,17%, respetivamente.

Na China, o banco central anunciou que vai reduzir os requisitos de reservas dos bancos, libertando um total de 900 mil milhões de yuan em liquidez no sistema.