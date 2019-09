Portugal está de regresso aos mercados na próxima semana. Numa altura em que os juros da dívida pública nacional estão em mínimos históricos, cada vez mais perto de zero, o IGCP vai avançar com duas emissões de longo prazo: a 10 e 15 anos. Quer obter até 1.250 milhões de euros.

“O IGCP, vai realizar no próximo dia 11 de setembro pelas 10h30 dois leilões das OT com maturidade em 15 de junho de 2029 e 18 de abril de 2034, com um montante indicativo global entre 1.000 milhões e 1.250 milhões de euros”, refere uma nota da entidade liderada por Cristina Casalinho.

Estes dois leilões marcam o regresso de Portugal às emissões de dívida de longo prazo após a pausa do verão e surgem num período particularmente favorável no que respeita aos juros soberanos nacionais que se encontram em mínimos históricos.

Tal acontece numa altura em que o Banco central Europeu (BCE) se prepara para avançar com um pacote de estímulos massivo, incluindo um corte da taxa de juro, com vista a impulsionar a economia, que dá cada vez mais sinais de travagem a fundo, e reforçar a inflação na Zona Euro.

No seguimento disso, as taxas de juro das obrigações soberanas portuguesas estão em níveis historicamente baixos, com a yield a 10 anos cada vez mais próxima dos 0%, rondando atualmente os 0,1%. Esta já igualou mesmo na passada sexta-feira a referência da dívida espanhola para o mesmo prazo.

A última vez que Portugal emitiu dívida a 10 anos foi a 10 de julho, ocasião em que colocou 753 milhões de euros a uma taxa de 0,51%, a mais baixa de sempre. Antes, a 12 de junho, foi a última vez que levou a cabo uma emissão a 15 anos, operação em que colocou 625 milhões de euros a uma taxa de 1,052%.

(Notícia atualizada às 13h33)