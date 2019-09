Mais de 3.000 operacionais combatem incêndios em todo o país

Mais de 3.300 operacionais estão a combater fogos em todo o país, com a Proteção Civil a registar 367 ocorrências. Fogos na Mealhada, Marco de Canaveses e Sobral de Monte Agraço são dos maiores ainda ativos. Um incêndio em Estremoz levou ao corte da A6 devido ao fumo intenso.

As elevadas temperaturas já faziam antever um fim de semana complicado, mas as autoridades estão sem mãos a medir. Na tarde deste sábado, a Proteção Civil registava 3316 operacionais no terreno a combater as chamas, apoiados por 1033 veículos e 28 meios aéreos.

Em Marco de Canaveses, um incêndio lavra desde as 21h00 de sexta-feira e ainda tinha duas frentes ativas às 8h00 deste sábado.

Também na Mealhada, no distrito de Aveiro, um incêndio que deflagrou esta manhã numa zona de eucaliptos está a ser combatido por mais de 250 operacionais e 11 meios aéreos. Só no distrito de Aveiro estão mais de 800 operacionais no terreno.