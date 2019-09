Mais de 211 operacionais e oito meios aéreos combatem um incêndio em Castro Daire, no distrito de Viseu, que teve início às 02h24 deste domingo, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro à agência Lusa. Ao todo, mais de 700 operacionais estão a combater fogos em Viseu.

O fogo lavra na localidade de Moledo, em zona de mato, pinheiros e eucaliptos, adiantou a mesma fonte. Os 211 operacionais no terreno estão a ser apoiados por 53 viaturas e oito meios aéreos.

Ainda no concelho de Castro Daire, lavra outro incêndio, em Monteiras, com início às 03h48, que está a ser combatido por 192 operacionais, apoiados por 55 veículos. Os dois fogos lavram em zonas de “acessos difíceis” e não ameaçam localidades ou habitações.

Segundo informação do site da Proteção Civil, há cinco incêndios considerados como “ocorrências importantes”, quatro deles no distrito de Viseu e um no distrito de Coimbra.