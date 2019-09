O “Search Inside Yourself”, um curso de liderança e inteligência emocional desenhado pelo engenheiro da Google, Chade-Meng Tan, vai decorrer pela primeira vez em Portugal no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa (ISEG) a 19 e 20 de setembro. O programa foi pensado para o meio empresarial, e tem como base as práticas de mindfulness e os mais recentes avanços da neurociência. É composto por dois dias intensivos, lecionados em inglês, e quatro semanas de formação e exercícios online. O registo para participar no programa pode ser feito através da página oficial do Instituto Search Inside Yourself (SIY). O valor de participação ultrapassa os mil euros, mas há bolsas disponíveis.

Após o fim de semana intensivo e presencial no ISEG, acompanhado por dois facilitadores, o programa estende-se por mais quatro semanas de formação e exercícios online. Mindfulness, autoconsciência, autocontrolo, empatia e liderança, são alguns dos temas a ser abordados na formação à distância. No final do curso, o participante obtém uma certificação pela Federação Internacional de Coaching.

“Através de técnicas de inteligência emocional, a formação procura aumentar a consciência emocional e o autocontrolo, ensinando a lidar com emoções, o que permite diminuir a ansiedade e o stress causado por contratempos e desafios profissionais”, refere o ISEG em comunicado. Reduzir o stress, ter clareza mental e conseguir uma maior conexão com os colaboradores, são algumas dos propósitos desta formação.

“O curso Search Inside Yourself incide sobre essas práticas e conduz a melhorias significativas dos participantes em inteligência emocional, resiliência, empatia e capacidade de criar relacionamentos positivos, que são hoje soft skills essenciais para o sucesso profissional”, refere Manuel Laranja, Professor no ISEG/Ulab.

O Search Inside Yourself nasceu na Google, em 2007, pela mão de especialistas em mindfulness, neurociência e inteligência emocional com objetivo de ajudar funcionários da Google. A rápida popularidade fez com que o Search Inside Yourself Leadership Institute se estabelecesse, em 2012, como uma organização sem fins lucrativos. Hoje, esta formação da Google já passou por mais de 100 cidades em 30 países.