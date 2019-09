John Bercow, speaker da Câmara dos Comuns britânica, anunciou esta terça-feira que vai abandonar o cargo a 31 de outubro caso os parlamentares decidam não avançar para eleições gerais antecipadas no Reino Unido. Caso haja eleições antecipadas, deverá continuar, mas apenas até ao fim da legislatura.

De acordo com o The Guardian, Bercow justificou a decisão de deixar o cargo com uma promessa que fez à mulher e aos filhos, após as eleições de 2017, de que o atual mandato seria o último. Além disso, disse que a sua saída permitirá que um novo speaker seja democraticamente eleito pelos deputados.

Bercow, com 56 anos, é um experiente político britânico que foi membro do Partido Conservador antes de se sentar na cadeira de speaker em 2009. Ganhou popularidade internacional no início deste ano, após uma série de debates quentes em torno do Brexit numa altura em que a liderança da ex-primeira-ministra Theresa May esteve por um fio devido ao acordo de saída da União Europeia negociado com Bruxelas.

Nos debates parlamentares, Bercow sempre se impôs pela voz forte “como um trovão”, pelo humor astuto e inteligente, pelo grito de “ordem!” direcionado aos deputados e pelas gravatas irreverentes com padrões bem arrojados. Veja o vídeo: