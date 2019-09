O “polvo” que pertenceu a Paul Allen, co-fundador da Microsoft, está no mercado. O mega-iate, que navega desde 2003, está à venda por 295 milhões de euros. O barco atravessou mares de Veneza a Xangai, e recebeu festas com atuações de Mick Jagger e a banda de rock, U2.

O “Octopus”, que foi construído na Alemanha, é capaz de realizar viagens com propósitos científicos, uma vez que consegue navegar em lugares remotos.

Mas quem o vai comprar, não o fará com esse propósito. Afinal, este é um iate de luxo, com comodidades para agradar até ao mais excêntrico dos donos. Não acredita? O iate tem sala de cinema, estúdio de gravação, uma piscina, um campo de basquetebol e dois heliportos com garagem. Há até um submarino.

“Quando estive pela primeira vez na ponte, senti-me como se estivesse numa nave espacial” escreveu Paul Allen na sua autobiografia “Idea Man“, publicada em 2011.

Quantas pessoas acomoda o iate? Quantas pessoas podem fazer parte da tripulação? Nesta galeria tem sete números curiosos sobre o "Octopus".













Depois de ter saído da empresa tecnológica, em 1983, Allen vendeu a sua parte por 26 mil milhões de dólares, segundo o índice de multimilionários da Bloomberg. A criação da empresa familiar Vulcan Inc. rendeu ao empresário uma fortuna. Em 2018, ocupava a 44ª posição na lista de multimilionários da Forbes. Em outubro do mesmo ano, acabou por falecer.