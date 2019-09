Parlamento britânico vai ser suspenso ainda hoje

O Parlamento britânico vai mesmo ser suspenso esta segunda-feira, após o final da sessão na Câmara dos Comuns. E só voltará a reunir-se a 14 de outubro. A notícia foi confirmada esta manhã pelo porta-voz de Downing Street.

A notícia foi avançada pela Sky News e rapidamente se espalhou pela imprensa britânica. Depois de ter anunciado a suspensão do parlamento, o gabinete do primeiro-ministro, em comunicado, voltou a reforçar que Boris Johnson não irá pedir uma extensão do Brexit, mesmo depois de na semana passada ter sido aprovado um projeto-lei que trava uma saída sem acordo e obriga o líder conservador a pedir uma extensão caso não consiga chegar a um acordo a 31 de outubro.

No entanto, esta suspensão não significa que haja uma dissolução do parlamento, para isso acontecer teria que haver eleições de seguida. Neste caso, trata-se de um processo através do qual o parlamento é suspenso no final de uma sessão e antes do início de outra, a qual começa com um discurso da rainha, explica o jornal britânico The Guardian.

Esta decisão surge após o primeiro-ministro, Boris Johnson, ter pedido no final de agosto a suspensão do Parlamento e a rainha Isabel II ter dado luz verde à decisão a 28 de agosto. Boris Johnson

