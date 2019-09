PS chumbou Erasmus Interior proposto pelo PSD

No início do ano, o PSD tinha proposto a criação do Eramus Interior, uma iniciativa que pretendia levar os estudantes para o interior do país. Contudo, a proposta acabou chumbada pelo PS no Parlamento. A semana passada, António Costa veio defender a mesma medida.

Este sábado, António Costa defendeu a ideia de criar um Erasmus interior, durante um comício em Vila Real, afirmando que é uma oportunidade para que os jovens que “só conhecem o país da onda do surf” tenham a oportunidade de conhecer “outros territórios, saberes e espaços” dentro do país. A proposta está mesmo prevista no programa eleitoral do PS.

Um dia depois das declarações do secretário-geral do PS, Rui Rio veio dizer que a ideia foi copiada de uma proposta que o PSD apresentou “há meses largos”, e que foi agora vertida no programa eleitoral. “Propusemos isso há meses largos, traduzimos isso agora no nosso programa eleitoral, é uma medida que, se o PS concorda com ela, só temos de nos regozijar com isso”, disse.

Contudo, a medida ainda não viu a luz do da porque quando o PSD a apresentou foi chumbada com os votos contra do PS, Bloco de Esquerda, PCP e PEV, enquanto PSD e CDS votaram a favor e o PAN se absteve. Para os socialistas, este chumbo explica-se porque a proposta “não acrescentava nada à estratégia” colocada em marcha pelo Governo de incentivar jovens a estudarem em instituições do interior, avança o Público.