Crowdfunding Housers lança investimento em energias “verdes”

A Housers, plataforma de crowdfunding em projetos do mercado imobiliário, prepara-se para lançar oportunidades de investimento “verdes”, anunciou a empresa em comunicado.

“O nosso modelo de negócios irá também permitir ajudar pequenas empresas de energia renovável a lançarem os seus projetos, sem as barreiras impostas por alguns modelos tradicionais de financiamento. O objetivo é reduzir a dificuldade que estas empresas possam encontrar no acesso a financiamento, num mercado relativamente dividido, mas com intervenientes tipicamente de grande dimensão”, explica João Távora, responsável pelos mercados internacionais da empresa espanhola.

A ideia, com esta abertura da plataforma a outro tipo de investimentos, é criar na mesma uma nova área com retornos atrativos. “Investir em energias renováveis é investir num futuro sustentável e lucrativo, tal como mostra o crescimento do investimento neste setor, que deverá atingir os 2,6 biliões de dólares no final de 2019, segundo um estudo da Bloomberg. Com esta nova tipologia, a Housers não só dá acesso aos investidores a uma tendência global de mercado, como contribui para uma economia verde, que reduz as emissões de carbono do setor de energia”, acrescenta o responsável.

A Housers já está nos mercados de Espanha, Itália e Portugal e prepara-se para lançar uma nova tipologia de ativos que permite aos utilizadores investir no mercado das energias renováveis, num valor mínimo de 50 euros. No mercado português, onde está desde outubro de 2017, a Housers angariou mais de cinco milhões de euros de investimento, provenientes de mais de 13.000 utilizadores portugueses. Globalmente, já ultrapassou os 92 milhões de euros de investimento acumulado.