Maior construtora do mundo procura parceiros em Portugal

O bom momento do mercado imobiliário nacional continua a atrair cada vez mais investidores, principalmente chineses. Uma delegação da China Construction Third Engineering Bureau Group, que integra o maior grupo construtor do mundo, está interessada em investir em Portugal, tendo mesmo estado no país uns dias para fazer contactos com potenciais parceiros de negócio, avança o Jornal de Negócios (acesso pago).

Os contactos já estavam a acontecer há, pelo menos, seis meses, mas estão agora a ser definidos “protocolos preliminares”, adiantou um responsável da empresa ao Negócios. O objetivo da construtora é investir em infraestruturas e no imobiliário, tanto em Portugal como nos países africanos de língua oficial portuguesa, Brasil e Marrocos.

De acordo com Y Ping Chow, consultor da empresa chinesa em Portugal, a China Construction Third Engineering Bureau Group tanto pode entrar diretamente no capital de empresas portuguesas como fazer parte de consórcios com empresas nacionais para se candidatar a concursos públicos. Em termos de investimentos na mira, destacam-se o porto de Sines e o aeroporto do Montijo.

A China Construction Third Engineering Bureau Group — que faz parte do China State Construction Engineering Corporation, classificado como a maior contratadora do mundo –, é um dos braços do grupo chinês que detém a sociedade que, em julho, acordou com a Teixeira Duarte a compra de 50% da TDE – Empreendimentos Imobiliários por mais de 30 milhões de euros.