A Área Metropolitana de Lisboa foi considerada pelo Eurostat a região da União Europeia (UE) mais especializada em assistência administrativa e outros serviços de apoio ao negócio. Isto acontece num momento em que Portugal tem sido escolhido por várias multinacionais como localização para a instalação de centros de serviços partilhados.

É apenas uma das muitas conclusões e estatísticas do Regional Yearbook 2019, um extenso documento publicado anualmente, que inclui dados detalhados das diversas regiões europeias e respetiva comparação entre as mesmas. O relatório debruça-se sobre áreas tão diversas como a economia, a saúde, a educação, o mercado laboral e o turismo, por exemplo.

A especificidade do talento na Grande Lisboa não é o único destaque nacional no documento. O nome de Portugal repete-se 74 vezes ao longo das mais de duas centenas de páginas e nem sempre o destaque é feito pelos melhores motivos.

Desde logo, ainda no plano do trabalho, em percentagem, os portugueses estão entre os menos satisfeitos com o respetivo emprego. E também há problemas evidentes ao nível da produtividade laboral, com especial agravamento na metade mais a norte do território nacional continental.

7 curiosidades sobre as regiões de Portugal

O ECO analisou o relatório e compila abaixo, por tópicos, alguns dos destaques da última edição do Eurostat Regional Yearbook relativos à realidade portuguesa. Descubra estas sete curiosidades: