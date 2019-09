Bolsa recupera perdas com a EDP a puxar pelo PSI-20

A Bolsa de Lisboa abriu esta manhã em queda ligeira, numa manhã em que os principais índices das bolsas europeias abriram sem direção definida, mas recuperou as perdas logo no início da sessão, com a EDP Renováveis a dar o mote, num dia em que a elétrica anunciou que vai recorrer da multa de 48 milhões de euros imposta pela Autoridade da Concorrência.

O PSI-20 começou o dia a desvalorizar 0,26%, mas às 8h13 já registava ganhos de 0,15%. A EDP e a Galp valorizavam 0,43% e 0,26%, respetivamente, com o BCP também a negociar em terreno positivo.

Nos principais mercados europeus, o dia começou sem direção definida. As Bolsas de Londres, Paris e Frankfurt abriram com ligeiras quedas, mas em Roma e Madrid o dia começou com ganhos.