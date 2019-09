A High Bridge Unipessoal, sociedade que se encontra em situação de incumprimento com o BCP, reduziu a sua posição na Pharol de 9,99% para 4,88%, segundo um comunicado enviado esta quinta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). A comunicação foi efetuada pelo BCP, com a justificação de que se trata de uma “redução de imputação de direitos de voto na qualidade de credor beneficiário de penhores financeiros” devido à “alienação de ações”.

No dia 12 de agosto, o BCP comunicou ao mercado que passou a deter 9,99% dos direitos de voto da Pharol após ter acionado a garantia financeira associada a um financiamento concedido à High Bridge. Num comunicado enviado à CMVM, a Pharol (ex-Portugal Telecom) informou ter recebido do BCP a notificação de participação qualificada referente a 9,99% dos direitos de voto da empresa, com efeitos desde 30 de julho passado.

Segundo o BCP, esta imputação de direitos de voto inerentes “resulta dos termos e condições de penhores financeiros que incidem sobre ações (as quais continuam a ser detidas pelo respetivo titular) e que presentemente permitem ao Banco Comercial Português, S.A. vir a apropriar-se das ações ou exercer os respetivos direitos de voto”.

Em causa num financiamento concedido pelo BCP à High Bridge tendo como garantia financeira associada a participação no capital da Pharol. Na sequência da entrada em incumprimento por parte da High Bridge, o banco liderado por Miguel Maya acionou a garantia, tendo por isso passado a ser imputados ao banco os direitos de voto associados às ações em causa (que continuam, contudo, a ser detidas pela High Bridge).

Também em 12 de agosto, o BCP disse que não tinha intenção de deter ações da Pharol e que “o natural” seria vender a posição. “O Millennium bcp não tem intenção de deter ações da Pharol e, tendo direitos sobre as mesmas, o natural é vender”, disse fonte oficial do banco liderado por Miguel Maya à agência Lusa.