O primeiro-ministro já recebeu o parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República sobre se os titulares de cargos de Governo devem ser alvos de demissão por causa dos negócios de familiares com entidades públicas, que não tenham qualquer relação ou interferência dos titulares de cargos políticos.

“O parecer foi transmitido à entidade consulente, o gabinete do primeiro-ministro”, disse ao ECO fonte oficial. “A entidade competente para decidir sobre a divulgação é a que solicitou o parecer, sendo que a Procuradoria-Geral da República nada tem a opor a essa divulgação”, acrescentou a mesma fonte.

O ECO tinha questionado a PGR sobre este parecer na quarta-feira e a resposta foi a de que a reunião do Conselho não estava ainda agendada, mas esta quinta-feira a indicação é de que o parecer já foi entregue a António Costa. Ou seja, o relator concluiu o parecer, o Conselho Consultivo reuniu, analisou e votou o mesmo. Sendo que nessa reunião deverá ter estado presente a Procuradora Geral da República, Lucília Gago, e vários vogais, de acordo com o que as regras determinam.

