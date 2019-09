Crescimento das empresas em Portugal abranda em 2018

O crescimento dos principais indicadores económicos das empresas em Portugal abrandou em 2018. O volume de negócios das empresas subiu 6,4%, em termos nominais, valor que compara com os 9,1% registados no ano anterior, revelam os dados provisórios do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Já o valor acrescentado bruto (VAB) cresceu 5,6% em 2018, sendo que em 2017 a subida foi de 8,5%. Registou-se ainda um aumento no pessoal ao serviço de 4,2%. Estes dados do INE deixam de fora as empresas financeiras, como os bancos, concentrando-se apenas nas empresas não financeiras.

No último ano, o setor da construção e atividades imobiliárias destacou-se ao registar os crescimentos mais expressivos nas principais variáveis económicas. Viu o volume de negócios crescer 11,7%, enquanto o VAB subiu 12%. O desempenho foi acompanhado por um aumento no investimento, cuja taxa atingiu os 34,4%.

No que diz respeito às empresas com atividade mais virada para o exterior, o peso no tecido empresarial manteve-se nos 6,3%. No total, o número de sociedades com perfil exportador fixou-se em 25.731. Apesar de equivalerem uma fatia reduzida, estas empresas representavam 22,7% do pessoal ao serviço, 34,8% do volume de negócios e 32,3% do VAB das sociedades não financeiras, aponta o INE.