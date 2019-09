Quer investir, reforçar tesouraria, exportar, inovar, reforçar capitais próprios, criar um negócios? Para tudo isto vai precisar de financiamento. A partir desta terça-feira passou a ter disponível num só portal todos os instrumentos disponíveis para apoiar os diferentes tipos de operações que pretende fazer.

O IAPMEI lançou uma plataforma — o Portal do Financiamento — onde é possível encontrar informações sobre várias soluções, como Garantia Mútua, Seguros de Crédito, Capital de Risco, Business Angels, Fundos de Coinvestimento, Fundos de Investimento Imobiliário, abrangendo ainda os incentivos fiscais ao investimento e a capitalização das empresas.

O site está organizado de forma intuitiva. É preciso começar por selecionar o tipo de empresa: se é uma PME, uma micro, média ou grande empresa, ou até se é um empresário em nome individual; ou se em causa está um outro tipo de entidade como município, misericórdia, cooperativa, etc. A pesquisa pode ainda ser refinada pelo tempo de atividade da empresa, a sua localização, o setor de atividade em que atua e claro para que precisa do financiamento. E aqui a lista é extensa: aquisição, expansão, criação de empresa, tesouraria, empreendedorismo, exportação, garantias, inovação, investimento, recuperação ou ainda reestruturação.

Por outro lado, é necessário escolher o tipo de investimento, o montante que se pretende obter e o prazo de reembolso.

Perante todos estes parâmetro o próprio site apresenta as diferentes soluções de financiamento com apoio público. São 13 as linhas específicas que variam entre a linha capitalizar, a linha para apoiar as empresas a lidar com o Brexit, a combater os efeitos do furacão Leslie, a mitigar os estragos dos incêndios, apoiar quem quer regressar da Venezuela, etc, etc , mas também seguros de crédito à exportação, fundos de investimento imobiliários, benefícios fiscais, investimentos no âmbito do Portugal 2020, entre outras.

O portal faz ainda uma contabilização dos apoios concedidos até agora. Até 31 de agosto, com o apoio da garantia mútua já foram contratadas mais de 70 mil operações, num montante superior a 8,23 mil milhões de euros, concedidos a quase 69 mil empresas.

O Portal de Financiamento é um projeto apoiado pelo Portugal 2020 ao abrigo do sistema de apoio à modernização e capacitação da administração pública (SAMA).