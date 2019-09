Mário Centeno criticou esta sexta-feira os programas eleitorais do PSD e do CDS, mas também durante o do Bloco de Esquerda, parceiro político do Governo nesta legislatura. No programa socialista “não há cheques em branco mas também não há cheques careca”, garante o ministro das Finanças.

“O Programa do PS não tem financiamento para propostas e devaneios eleitorais do BE”, afirmou o governante, que falava numa conferência de imprensa na sede do PS, em Lisboa.

Só para cumprir as promessas do Bloco nas áreas da Saúde, Cultura e investimento público, “teríamos em 2023 de duplicar o que se paga em IRS”. “Não há cobertura para esse pedido” que exige mais 15.500 milhões, quantificou.

(Notícia em atualização)