A CBRE anunciou a terceira edição do Proptech Challenge, um concurso de inovação que procura ideias de negócio que envolvam o setor imobiliário e a tecnologia em seis países europeus.

Os candidatos ao prémio podem entrar em competição a nível individual ou, no caso de startups, em grupo. A concurso estão duas categorias: “Prémio Ideia Disruptiva” e “Prémio Startup”.

“A inovação das cidades portuguesas tem evoluído de forma muito expressiva e a CBRE não só acompanha muito de perto este novo paradigma, como quer ser parte integrante e promotora de boas ideias que exponenciam a forma como as pessoas se relacionam com os edifícios e espaços que os circundam”, explica Francisco Horta e Costa, diretor geral da CBRE Portugal, citado em comunicado.

As inscrições para o concurso abrem a 7 de outubro e duram até 11 de novembro. As inscrições devem ser feitas online, no site do concurso. podem ser submetidas no site dedicado ao concurso. No ano passado, houve mais de 180 projetos a concurso e 320 participantes. Em Portugal, as startups que chegaram à final foram a Alfredo, Spott e Infraspeak.

Além do prémio — dez mil euros por categoria –, os vencedores do concurso participam no programa de aceleração, um laboratório de desenvolvimento direto com os escritórios da CBRE na Alemanha, Espanha, Irlanda, Itália, Portugal e Reino Unido, e num roadshow pelos diferentes países. Os projetos serão avaliados por um painel nacional e internacional de júris, onde se incluem Francisco Horta e Costa, diretor geral da CBRE Portugal, Miguel Paiva Couceiro, development director, Paulo Soeiro de Carvalho, antigo diretor municipal de Economia e Inovação na câmara municipal de Lisboa, e Susana Sequeira, fundadora e administradora não executiva da MSTF Partners e investidora no painel do concurso Shark Tank Portugal, realizado em 2015.