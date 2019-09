A habitação foi um dos temas que mais marcou o ano, não só porque entrou em vigor uma nova Lei de Bases para a Habitação, mas também devido ao aumento exponencial dos preços das casas e às várias iniciativas apresentadas pelo Governo e autarquias para oferecer rendas mais acessíveis. As eleições legislativas estão cada vez mais próximas e praticamente todos os partidos já têm o programa eleitoral preparado. O ECO foi analisar as propostas partidárias no campo da habitação.

São 21 as forças políticas na corrida às eleições legislativas de 6 de outubro, mas nem todas têm iniciativas relativas à habitação. Assim, optou-se por analisar mais aprofundadamente apenas as propostas dos seis partidos com assento parlamentar — PS, PSD, Bloco de Esquerda, CDS, PCP, PAN e PEV.

O PS e o PAN são os dois partidos com mais ideias para reformular a política da habitação. Há propostas para vários programas, pensados para os jovens, para os idosos, para a classe média, para os mais desfavorecidos, etc. Da direita à esquerda há também propostas para acabar com o IMI, mobilizar o património público para rendas acessíveis e impor travões aos fundos imobiliários.

Fora dos partidos com assento parlamentar, há ainda iniciativas que dão resposta a problemas mais concretos, como por exemplo as do Aliança. O partido de Pedro Santana Lopes promete isentar de IMT a compra de primeira habitação dos jovens até aos 30 anos e ainda rever a tributação de prédios rústicos, assim como do Adicional ao IMI. Destaque ainda para o PURP, que defende a isenção de IMI para os proprietários de primeira habitação e o fim dos benefícios atribuídos aos fundos de investimento imobiliário.

Conheça aqui as principais propostas dos partidos para a habitação.

Partido Socialista (PS)

Partido Social-Democrata (PSD)

Cada programa de habitação pública construído em propriedades públicas deve pagar-se a si próprio através de uma combinação de habitação social, habitação acessível e residências de estudantes;

Reformular e reforçar o programa Porta 65, com atualização dos valores por município e substituição da renda máxima admitida por uma renda de referência;

Incentivar as autarquias locais a isentarem de IMT as aquisições de primeira casa de habitação permanente para jovens;

Regular de forma mais eficaz o alojamento local pela definição de quotas por freguesia nos grandes centros urbanos;

Considerar a possibilidade de as autarquias tomarem posse administrativa (a valores de mercado) de espaços devolutos, que se encontrem em elevado estado de degradação.

CDS – Partido Popular

Reduzir a taxa de IRS aplicada ao arrendamento tradicional para 23% e isentar os contratos de arrendamento de imposto de selo;

Implementar um novo modelo de negócio vocacionado para o mercado de arrendamento de cariz social, que tenha como objetivo a moderação no valor das rendas em função do número de imóveis colocados no mercado;

Facilitar a criação de fundos de compra antecipada de imóveis com direito de usufruto dos atuais proprietários;

de imóveis com direito de usufruto dos atuais proprietários; Criar um portal unificado para o património imobiliário do Estado, identificando o uso dos imóveis e terrenos públicos;

Disponibilizar uma “maior quantidade” de edifícios públicos e transformá-los em apartamentos que serão colocados no mercado de três formas: contratos de arrendamento, rendas resolúveis — em que o inquilino é, em simultâneo, o potencial proprietário, uma vez que o valor da renda no total do contrato equivale à aquisição do imóvel — e venda — com a condição de uso obrigatório;

Disponibilizar áreas de intervenção para construção ou reabilitação a “preços atrativos” às instituições particulares de solidariedade social, cooperativas de habitação e empresas de construção privadas;

Reduzir os custos impostos por lei do que se constrói ou reabilita e o tempo de construção e reabilitação, revendo os diplomas legais aplicáveis a estes processos;

Reduzir o número de níveis hierárquicos necessário à aprovação de operações urbanísticas e simplificar o processo de licenciamento, criando um formulário standard para todos os municípios.

Bloco de Esquerda

Dar prioridade à reabilitação urbana para habitação permanente ou arrendamento por tempo indeterminado, incluindo um programa em que seja o Estado a assumir os custos da reabilitação dos alojamentos quando os proprietários não queiram ou não possam fazê-lo, seguido de colocação no mercado de arrendamento a preços acessíveis ao rendimento médio e baixo português até o valor ser ressarcido;

Converter edifícios habitacionais abandonados em habitação pública;

Promover a construção pública de novos alojamentos integrados na malha urbana e evitando a reprodução de guetos;

Penalizar a manutenção dos alojamentos em situação devoluta por motivos especulativos;

Criar um programa destinado à provisão para arrendamento de 100 mil alojamentos adicionais a preços acessíveis (entre 150 e 500 euros por mês, em função das características e necessidades dos agregados familiares);

Recuperar e construir 50 mil fogos para habitação com renda condicionada/apoiada;

Impor um limite à quantidade de fogos detidos por fundos, agências e bancos;

Limitar os aumentos de renda e promover contratos de longa duração a oito anos;

Concretizar de imediato as alterações previstas na Lei de Bases da Habitação, nomeadamente quanto à prevenção dos despejos e ao apoio às suas vítimas, bem como quanto ao procedimento de dação em cumprimento, que permite que a dívida bancária seja anulada quando a casa é entregue ao banco.

Partido Comunista Português (PCP)

Eliminar o Balcão de Despejos;

Garantir o arrendamento com a fixação de um período mínimo de dez anos para novos contratos, exceto se um prazo mais curto for requerido pelo arrendatário;

Inscrever no Orçamento do Estado as verbas para o apoio ao arrendamento jovem.

Partido Animais Natureza (PAN)

Erradicar os alojamentos precários através do adequado realojamento da população residente e da sua posterior demolição;

Reforçar os mecanismos de proteção das pessoas mais vulneráveis em matéria de procura e resposta habitacional, nomeadamente mulheres, crianças e jovens, idosos, deficientes, migrantes, sem-abrigo, pessoas em situação de pobreza extrema e vítimas de violência;

Criar programas piloto de apoio à autoconstrução de habitações através de candidatura por grupos comunitários ou associações locais;

Reforçar as verbas do Orçamento do Estado alocadas aos programas habitacionais dirigidos aos grupos mais vulneráveis, como agregados com rendimentos baixos ou determinadas faixas etárias, como jovens e pessoas idosas. Nomeadamente, as verbas do OE alocadas ao arrendamento jovem;

Promover a criação de sites municipais e metropolitanos que agreguem as diversas ofertas habitacionais públicas, por território;

Criar balcões municipais ou metropolitanos, consoante a densidade populacional e a procura, de atendimento presencial no âmbito do Portal da Habitação (neste momento só disponível em Lisboa e no Porto);

Evitar a criação de bairros específicos de habitação pública, ocupando preferencialmente a área da cidade consolidada, de forma dispersa;

Apoiar a criação de organizações públicas ou privadas que tenham como prioridade alojamentos para pessoas com baixos rendimentos, obrigando-se a gerir os alojamentos;

Criar um Fundo de Compensação aos Proprietários cujos imóveis ou frações permaneçam com contratos de arrendamento claramente prejudiciais em termos financeiros, mas que paralelamente cumpram uma função social, a qual deve ser exercida pelo Estado;

Avaliar a adesão, por parte dos senhorios, ao Programa de Arrendamento Acessível, e, caso esta seja insuficiente, rever os requisitos aplicáveis e a necessidade de promover a ampliação dos incentivos;

Incentivar a utilização do exercício do direito de preferência por parte das autarquias na aquisição de imóveis para colocação no mercado de arrendamento, quando necessário;

Estabelecer, no âmbito do atual programa Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU 2020), uma linha direcionada para privados que pretendem adquirir habitação própria permanente, diminuindo o grau de dificuldade de acesso ao fundo.

Partido Ecologista Os Verdes (PEV)