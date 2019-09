O futuro passa pela produção e consumo local de energia

“O mundo está a mudar e cada vez mais o modelo de organização das redes elétricas se baseia em mini-redes locais assentes nos produtores locais e consumos das energias locais”, defende Vítor Proença, vice-presidente do Município do Sabugal, onde decorre, a 11 e 13 de outubro, a Enertech – Feira das Tecnologias para a Energia.

Perante esta nova tendência, “os territórios vão desenvolvendo especificidades de aproveitamento das energias locais, o que no futuro lhes permitirá evoluir para estas redes locais de energia”, acrescenta o responsável em entrevista ao ECO. O Sabugal considera estar na linha da frente das energias renováveis”, tendo diversos projetos ligados às energias renováveis e à eficiência energética”, sublinha Vítor Proença.

O interior do país “tem excelentes condições para aproveitar a energia solar e eólica”, afirma, em entrevista ao ECO, acrescentando que um dos objetivos é tentar explorar a energia geotérmica e a biomassa.

Promover as renováveis como fonte sustentável de energia é o mote deste evento que tem como objetivo principal o foco na utilização das energias naturais como fonte alternativa e sustentável.

Nesta quarta edição serão abordados temas como as energias do futuro, nomeadamente a potencialidade do hidrogénio enquanto fator de desenvolvimento à mobilidade.