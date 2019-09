Maior evento mundial de sustentabilidade chega a Portugal

O Social Good Summit, evento mundial da Fundação das Nações Unidas, vai chegar a Portugal em 2020. A primeira edição do evento em solo nacional vai ter como tema central as alterações climáticas, uma vez que os temas da conferência estão alinhados com os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da ONU.

A responsável pela vinda do maior evento de sustentabilidade mundial para Portugal é a It’s About Impact, uma non profit para eventos e conteúdos de impacto social que conta com o apoio da Casa do Impacto, hub de empreendedorismo e inovação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, inaugurado há cerca de um ano.

A importância da discussão destes temas e o impacto deles na vida de todos os seres humanos não deixou indiferente Jwana Godinho, fundadora da It’s About Impact, sobre as razões que a levaram a querer trazer o evento para Portugal. “Há alguns anos que vou ao Social Good Summit, onde tenho tido a oportunidade de ouvir oradores e histórias reais que se tornaram em alguns dos momentos mais inspiradores da minha vida. A missão agora passa por fazer chegar estas histórias a Portugal, de forma a que todos possam conhecer estas realidades e se movam por um mundo melhor”, esclarece.

A ideia é que a Social Good Summit Lisbon se realize no primeiro semestre de 2020 e, para já, o evento deverá contar com a participação de 1.000 pessoas, entre ativistas, agentes políticos, artistas, empreendedores, estudantes e empresários. “Acreditamos que é possível atingir os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável até 2030. Queremos fazer parte desse movimento e queremos que Portugal participe ativamente nesse caminho”, acrescenta a responsável.

A edição deste ano do evento em Nova Iorque está marcada para 22 de setembro. Do “cartaz” fazem parte nomes como o da ativista Greta Thunberg, ou dos escritores Zoleka Mandela e Jonathan Safran Froer, entre outras personalidades.

Criado há dez edições, o evento tem como objetivo discutir temas relacionados com os objetivos que as Nações Unidas adotaram em 2015. O programa inclui um total de 17 missões globais para cumprir até 2030 e que se pretende que culminem num “novo modelo global de sustentabilidade”, segundo a organização. Da lista de oradores notáveis fizeram já parte nomes como o dos prémios Nobel Malala Yousafzai, Al Gore e Dr. Muhammad Yunus, os filantropos Melinda Gates e Richard Branson, os políticos Jacinta Arden e Joe Biden e os artistas Whoopi Goldberg, Chelsea Handler, Amber Heard, Demi Lovato e Alicia Keys.