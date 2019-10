Apple sobe mais de 1% e impulsiona Wall Street

Na primeira sessão da semana, Wall Street abre em alta, impulsionada pelo desempenho da Apple. Os avanços e recuos nas tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China têm sido os principais fatores a influenciar a bolsa norte-americana, mas notícias de sexta-feira, de que Donald Trump quer reduzir o investimento dos EUA na China, já não estão a pesar nas decisões dos investidores.

O índice de referência S&P 500 arranca a sessão a subir 0,23% para os 2.968,47 pontos, enquanto o industrial Dow Jones avança 0,26% para os 26.890,90 pontos. O tecnológico Nasdaq destaca-se ao valorizar 0,32% para os 7.965,40 pontos, com a Apple a impulsionar o índice.

A marca da maçã está a subir 1,44% nesta sessão, para os 221,97 dólares. Esta subida acontece depois de o JP Morgan a elevar o preço-alvo da Apple, já que antecipa números mais fortes nas vendas de iPhones. A Apple apresentou as novidades, incluindo novos iPhones, no início do mês.

Nos ganhos, destaque ainda para a Bed, Bath and Beyond, que dispara 6,88% para os 10,57 dólares. A marca de produtos para a casa avança, depois de um analista prever que os resultados da empresa iriam estabilizar nos próximos dois anos.