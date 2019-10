5 coisas que vão marcar o dia

O Presidente da Assembleia da República vai reunir com os líderes parlamentares sobre o caso Tancos para se decidir se se vai avançar com uma comissão permanente extraordinária. No Parlamento Europeu continuam as audições dos comissários indigitados, com Elisa Ferreira a ser ouvida pela comissão parlamentar para o Desenvolvimento Regional, isto enquanto o BCE divulga os dados sobre a evolução das taxas de juro dos créditos e dos depósitos das famílias.

Tancos. Ferro Rodrigues reúne com os líderes parlamentares

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, vai reunir-se esta quarta-feira com os líderes parlamentares para discutir o requerimento apresentado pelo PSD no seguimento do caso Tancos. Esta reunião está marcada para as 11h30 e servirá para se decidir se se vai avançar com uma comissão permanente extraordinária, que funciona mesmo quando os trabalhos no Parlamento estão suspensos. O CDS, Bloco e PCP não se opõem ao agendamento. No entanto, o PS mostra-se contra.

Elisa Ferreira vai ser ouvida no Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu (PE) continua a ouvir os comissários indigitados e esta quarta-feira é a vez de Elisa Ferreira. A comissária portuguesa com a pasta Coesão e Reformas deverá ser ouvida pela comissão parlamentar de Desenvolvimento Regional a partir das 18h30. Durante cerca de três horas de audição, Elisa Ferreira deverá anunciar quais as suas iniciativas para a legislatura e responderá a 25 perguntas dos eurodeputados. Além da audição à comissária portuguesa, estão previstas outras aos comissários da Bélgica, Malta e França. Estava também prevista a audição da comissária da Roménia, mas a indigitação foi chumbada pela comissão dos Assuntos Jurídicos do PE (JURI). A romena Rovana Plumb não terá declarado dois empréstimos no valor de um milhão de euros, tendo apresentado à JURI uma declaração financeira diferente daquela que apresentou na Roménia.

Tribunal da UE avança conclusões sobre processo do GES

O advogado-geral estónio, P. Pikamäe, apresentará esta quarta-feira no Tribunal de Justiça da União Europeia as suas conclusões sobre o processo do Banco Central Europeu (BCE) e que envolve o Grupo Espírito Santo. O BCE tinha recorrido para o Tribunal de Justiça do acórdão proferido pelo Tribunal Geral a 26 de abril de 2018. Em causa está recusa do BCE no acesso a documentos que deram origem à resolução do Banco Espírito Santo.

BCE publica primeiros dados para a €STR

A entidade liderada por Mario Draghi divulga os primeiros dados oficiais para a €STR, a nova taxa de juro de referência para as operações overnight. Esta taxa vai substituir a EONIA que é descontinuada no início de 2022. Os primeiros dados serão divulgados às 8h15.

BCE divulga taxas de juro dos novos créditos e depósitos

O Banco Central Europeu divulga esta quarta-feira os dados mais recentes sobre a evolução das taxas de juro dos créditos e dos depósitos das famílias. Os dados relativos ao mês de agosto permitirão saber, por exemplo, se a taxa de juro dos novos depósitos a prazo atingiu um novo mínimo de sempre. Em julho, a taxa de juro média oferecida pelos bancos nacionais nas aplicações a prazo era de 0,12%, um mínimo histórico.