Revista de imprensa internacional

Começam a surgir os primeiros indícios de que a Alemanha estará a ponderar aumentar o investimento para estimular a economia, num contexto de ameaça de recessão global. Em Espanha, surgem dados pouco animadores do mercado laboral: a criação de emprego atingiu o nível mais lento desde 2013. Nesta revista de imprensa, conheça ainda os últimos desenvolvimentos do Brexit, entre outros temas que estão a marcar a atualidade internacional.

Bloomberg

Alemanha esboça medidas para estimular economia

Várias vozes europeias têm apelado à Alemanha para que aumente o investimento em medidas para estimular a economia da Zona Euro, perante a iminência de uma recessão global e a ineficácia das políticas do Banco Central Europeu (BCE), num contexto de juros muito negativos. A chanceler Angela Merkel tem mostrado resistência, optando por manter uma política de maior controlo orçamental, mas o certo é que o Governo alemão já está a esboçar medidas com o objetivo de estimular a economia. Algumas são semelhantes às tomadas em plena crise financeira de 2009, como a de dar às empresas um conjunto mais amplo de deduções nos impostos. Para já, nada garante que vão chegar a ver a luz do dia. Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado/conteúdo em inglês).

The Guardian

Boris Johnson fecha acordo com unionistas sobre backstop

O primeiro-ministro do Reino Unido vai apresentar esta quarta-feira o plano final para o Brexit na convenção do Partido Conservador. Na proposta à UE, Boris Johnson deverá incluir um plano que contempla “duas fronteiras durante quatro anos”, nomeadamente entre a Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte e ainda entre esta e a República da Irlanda. Segundo a imprensa britânica, o primeiro-ministro conseguiu apoio do Partido Democrata Unionista (PDU) da Irlanda do Norte em torno desta proposta para a problemática do backstop. Leia a notícia completa no The Guardian (acesso livre/conteúdo em inglês).

Expansión

Emprego em Espanha cresce ao ritmo mais lento desde 2013

O Ministério do Trabalho, Migrações e Segurança Social de Espanha divulgou os dados do mercado de trabalho relativos a setembro e os resultados não são animadores. Há mais 13.907 pessoas desempregadas face ao mês anterior, para um total de 3.079.711 pessoas. No que toca à criação de emprego, a Segurança Social espanhola fechou o mês de setembro com 19.323.451 contribuintes, o que significa que há mais 3.224 pessoas a trabalhar face a agosto, o que supõe que a criação de emprego segue ao ritmo mais lento desde 2013. Leia a notícia completa no Expansión (acesso livre/conteúdo em espanhol).

The Wall Street Journal

Facebook arrisca ficar isolado no desenvolvimento da Libra

Alguns dos parceiros do Facebook no desenvolvimento da Libra estão incomodados com os obstáculos que foram levantados ao projeto e com a má publicidade que a ideia lhes trouxe. Entre eles estão o duopólio Visa e a MasterCard, líderes na intermediação de pagamentos e dois dos aliados mais importantes do Facebook na criação de uma moeda virtual de alcance global. Autoridades a nível mundial têm levantado questões e dúvidas em torno dos riscos que a Libra representa e preparam-se para criar medidas regulatórias apertadas que poderão minar o conceito por detrás do projeto. Leia a notícia completa no The Wall Street Journal (acesso pago/conteúdo em inglês).

Reuters

Betfair faz all in na PokerStars

A dona da casa de apostas Betfair chegou a um acordo para se fundir com a empresa que controla a PokerStars, uma plataforma de póquer online que também está presente em Portugal. Deste negócio nasce o maior grupo de apostas online do mundo, controlado a meias pela Flutter Entertainment (ex-Paddy Power Betfair) e pelo Stars Group (PokerStars). O mercado das apostas online tem ganhado dinâmica com o surgimento de cada vez mais plataformas de apostas na internet, levando a uma série de fusões no setor que visam dar uma resposta mais robusta ao desafio da concorrência. Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre/conteúdo em inglês).