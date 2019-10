Paraísos fiscais tiram 11% das receitas com IRC a Portugal

Paraísos fiscais tiraram 11% das receitas com IRC a Portugal. Foram 630 milhões de euros que não foram arrecadados pelo Estado, através deste imposto, porque algumas empresas decidiram transferir lucros para outras geografias com quadros fiscais mais favoráveis, segundo concluiu o relatório The Missing Profits of Countries, a que o Jornal de Negócios (acesso pago) teve acesso.

O estudo realizada pelas universidades de Berkeley, nos Estados Unidos, e de Copenhaga, na Dinamarca, analisou uma base de dados com o registo mundial dos lucros das multinacionais e estima que as multinacionais, a nível global, tenham imputado lucros de cerca de 600 mil milhões de euros em paraísos fiscais, em 2016.

A transferência levou a uma redução da receita mundial com impostos exigidos às empresas em 10%, revela o Negócios. Por um lado, são as multinacionais norte-americanas que desviam uma maior parte do total dos seus ganhos, mas, por outro, são os Estados que mais perdem com esta prática situam-se na União Europeia.

Portugal fica acima da média global, com uma transferência de lucros para paraísos fiscais na ordem dos 2,9 mil milhões de euros e uma quebra no IRC de 630 milhões de euros ou 11% da receita total. O montante representa um aumento face ao ano anterior, quando foram transferidos cerca de 800 milhões de euros em lucros e a receita fiscal arrecadada ficou defraudada em 9%, acrescenta o estudo citado pelo Negócios.