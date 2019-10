O CDS-PP não fará campanha eleitoral esta sexta-feira, a partir das 15h00, em homenagem a Freitas do Amaral, antigo presidente e fundador do partido atualmente liderado por Assunção Cristas. De acordo com o Observador, os centristas vão abdicar da descida do Chiado e do comício final, na sequência da morte do político.

O jantar comício desta noite já tinha sido transformado em homenagem a Freitas do Amaral, com Cristas a antecipar que podia haver mais alterações na agenda de campanha. Durante o encontro desta quinta-feira, a líder centrista disse que não cancelou o jantar, porque já que “estava planeado” permitiu que estivessem “todos juntos” para “melhor lembrar a memória do professor Freitas do Amaral”.

Durante a tarde, Cristas já tinha pedido em duas ocasiões um minuto de silêncio, na sequência do falecimento do ex-presidente centrista. Esta noite, acabou por anunciar o cancelamento da campanha de amanhã, a partir das 15h00.

Freitas do Amaral morreu esta quinta-feira vítima de cancro nos ossos, tendo o Governo anunciado que vai decretar luto nacional no dia do funeral, que deverá acontecer no sábado em Cascais. O corpo do catedrático de Direito ficará em câmara ardente esta sexta-feira no Mosteiro dos Jerónimos.