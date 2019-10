Wall Street volta ao verde com investidores de olho na Fed

Com o setor dos serviços em mínimos de três anos, a atividade industrial em mínimos de dez anos e a criação de emprego abaixo das expectativas, os investidores esperam agora que a Reserva Federal norte-americana assuma uma posição mais branda em matéria de política monetária e volte a cortar as taxas de juro. Na penúltima sessão da semana, Wall Street terminou, por isso, em terreno positivo, com o S&P 500 a somar 0,81%.

O índice de referência norte-americano, o S&P 500, valorizou 0,81% 2.911,13 pontos. A mesma tendência foi registada no que diz respeito ao industrial Dow Jones, que subiu 0,49% para 26.205,20 pontos. E o tecnológico Nasdaq avançou 1,12% para 7.872,06 pontos.

Esta quarta-feira, foram conhecidos os dados relativos a setembro do setor dos serviços norte-americano, que atingiu um mínimo de três anos em resultado das tensões comerciais entre Pequim e Washington, avança a Reuters. O indicador de atividade em causa caiu de 56,4 pontos, em agosto, para 52,6 pontos, ficando abaixo das expectativas dos especialistas (55 pontos). Ainda assim, este indicador mantém-se acima da linha dos 50 pontos, que distingue a expansão da contração.

Diferente evolução foi registada no setor industrial, que está em mínimos de dez anos e mantém-se, pelo segundo mês consecutivo, abaixo dos 50 pontos. Em setembro, o indicador de atividade industrial do país caiu para 47,8 pontos, um mínimo desde 2009, depois de em agosto já ter caído para abaixo da marca dos 50 pontos, nível que separa a contração da expansão.

Já de acordo com o departamento do trabalho norte-americano, as empresas dos Estados Unidos geraram, em agosto, menos emprego do que estava previsto. “As empresas estão mais cautelosas nas contratações”, foi sublinhado na nota conhecida na quarta-feira, que referia ainda que as empresas mais pequenas estão “especialmente hesitantes”.

Todos estes dados económicos estão a deixar os investidores expectantes em relação à Reserva Federal norte-americano, esperando que assuma uma posição mais branda em matéria de política monetária e corte as taxas de juro, pela terceira vez este ano. “A degradação dos dados económicos, especialmente os números dos serviços, empurra a Fed para um novo corte da taxa de juros“, salienta Kim Forrest, da Bokeh Capital Partners, citado pela Reuters.

Na sessão desta quinta-feira, destaque para os títulos da Apple, que subiram 0,85% para 220,82 dólares, os do Facebook, somaram 2,74% para 179,38 dólares, e da Microsoft, que somaram 1,21% para 136,28 dólares. Estas duas cotadas foram das que mais puxaram pelos mercados norte-americanos. Já as ações da PepsiCo valorizaram 2,98% para 137,93 dólares, depois de a empresa ter apresentado resultados melhores do que o esperado, no terceiro trimestre do ano.