Revista de imprensa internacional

Após dez anos como chefe executivo da BP e cerca de 40 nos quadros da companhia, Bob Dudley vai deixar a empresa de energia. Na banca, o Santander Espanha vai fechar já esta sexta-feira 164 sucursais. A fabricante norte-americana de hardware HP anunciou um plano de restruturação e vai cortar entre 7.000 a 9.0000 trabalhadores. A marcar o dia está ainda a aterragem de emergência de um avião na Ucrânia que fez cinco mortos.

Financial Times

Chefe executivo da BP abandona cargo após dez anos de liderança

Após quase uma década como chefe executivo da BP, Bob Dudley vai retirar-se da liderança da empresa. Dudley vai ser substituído em fevereiro do próximo ano por Bernard Looney, o chefe de exploração e produção da empresa. O chairman da BP, Helge Lund, afirma que “esta é a altura certa para a mudança” e que Bernard Looney “tem as qualidades certas para liderar a empresa nesta era transformadora”. Leia a notícia completa no Financial Times (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

Expansión

Santander fecha 164 sucursais em Espanha

O banco Santander vai fechar esta sexta-feira 164 sucursais em Espanha, seguindo o plano de Expediente de Regulação de Emprego. Entre as localidades espanholas afetadas por esta nova ronda de encerramentos está, por exemplo, Madrid, Catalunha, Andaluzia, Castilha e Leão, Valência e Murcia. A instituição liderada por Ana Botín anunciou que começaria a executar este plano depois de finalizar o processo de integração tecnológico das sucursais do banco Popular no grupo, que aconteceu em julho deste ano. Leia a notícia completa no Expansión (acesso livre, conteúdo em espanhol).

Cinco Dias

HP elimina entre 7.000 a 9.000 postos de trabalho em todo o mundo

A HP anunciou esta sexta-feira que vai eliminar entre 7 mil a 9 mil postos de trabalho em todo mundo. Os cortes serão realizados durante os próximos três anos e representam uma redução de 16% dos quadros da empresa. A fabricante norte-americana de hardware refere que “esta uma das decisões mais duras, mas absolutamente necessária para o futuro da empresa”. O executivo estima que esta redução fará a empresa economizar cerca de mil milhões de dólares por ano que serão utilizados para “reinventar” o negócio. Leia a notícia completa no Cinco Dias (acesso livre, conteúdo em espanhol).

Nikkei Asian Review

Samsung termina produção de ‘smartphones” na sua última fábrica na China

A Samsung Electronics anunciou que encerrou a produção de smartphones na última fábrica que ainda mantinha na China, segundo um comunicado divulgado pela empresa. De acordo com a nota, a decisão faz parte de seus esforços contínuos para “aumentar a eficiência nas suas instalações de produção”. A Samsung adianta também que está a seguir todos os trâmites dentro do quadro legal do país para se retirar do país. O fim da produção na China poderá ter sido causado devido aos custos de mão-de-obra na China. Leia a notícia completa no Nikkei Asian Review (acesso livre, conteúdo em inglês).

Cinco mortos em aterragem de emergência de avião na Ucrânia

Cinco pessoas morreram e outras três ficaram feridas na sequência da aterragem de emergência de um avião em Lviv, na Ucrânia. A bordo da aeronave estariam oito pessoas: sete tripulantes e um passageiro. De acordo com o Ministério das Infraestruturas ucraniano, o avião, que pertencia à Ukraine Air Alliance, saiu da cidade espanhola Vigo e tinha como destino final Istambul, na Turquia. Na origem da aterragem de emergência estará a falta de combustível da aeronave. Leia a notícia completa na BBC (acesso livre, conteúdo em inglês).