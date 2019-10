Na altura de escolher um sítio para trabalhar, as empresas tecnológicas afiguram-se uma boa aposta. Quando se olha para o top dos melhores sítios para trabalhar no mundo, compilado pela Great Place to Work, metade são especializados em tecnologias de informação.

A empresa número um no mundo para trabalhar é uma tecnológica, a Cisco. Os trabalhadores da multinacional, que também está presente em Portugal, têm várias regalias. Uma delas, por exemplo, é que cada equipa tem um “fundo de diversão”, um orçamento trimestral para gastar em celebrações ou atividades divertidas.

Continuando pela lista encontram-se muitas mais tecnológicas, entre as quais a Salesforce, que desenvolve uma plataforma de CRM, e a SAS, uma multinacional de software de análise que tem escritórios também em Portugal. Uma das práticas de destaque desta última é um “estafeta dos mimos” que, na sequência de uma celebração, entrega aos consultores que estão fora do escritório, um “miminho”.

No ranking das empresas em Portugal, também da Great Place to Work, quatro dos dez melhores locais para trabalhar são tecnológicas. Uma delas é a Mind Source, que figura em quarto lugar, onde existe um cartão de colaborador que dá descontos e benefícios em várias áreas, como cultura ou hotéis e viagens.

Já na OnRising, que se classificou em sétimo lugar na lista nacional, os trabalhadores podem usufruir de uma aula de yoga de uma hora, que se realiza uma vez por semana no escritório. A empresa tem também um fisioterapeuta, que visita o escritório duas vezes por mês, para massagens de relaxamento. Os trabalhadores da OnRising são na sua maioria jovens, sendo que 45% são millenials.

Top mundial das melhores empresas para trabalhar: