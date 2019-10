A DBRS subiu o rating dos depósitos de longo prazo da Caixa Geral de Depósitos (CGD) em um nível, para ‘BBB (high)’, do anterior ‘BBB’. Este é o mesmo grau em que está a notação financeira de Portugal e segue-se à decisão tomada na sexta-feira passada de fazer um upgrade à avaliação que faz da dívida pública portuguesa.

“Como resultado do upgrade, o rating dos depósitos de longo prazo do banco está agora posicionado um nó acima da avaliação intrínseca. Isto tem em consideração o esquema de preferência completa dos depositantes em caso de insolvência e resolução do banco, implementado pela lei portuguesa em março de 2019 e a decrescente probabilidade de os depósitos absorverem perdas”, explica o relatório publicado esta terça-feira pela DBRS.

Além do rating dos depósitos de longo prazo, a DBRS também subiu a notação dos depósitos de curto prazo para “R-1 (low)”, do anterior nível de “R-2 (high)”. Os ratings dos depósitos da CGD são amplamente influenciados pela notação da dívida portuguesa, pelo que o banco está a beneficiar também da revisão de sexta-feira.

A DBRS subiu o rating de Portugal seis meses depois de ter “aberto” a porta à revisão em alta da notação da dívida do país, e na véspera das eleições legislativas. A agência canadiana elevou a classificação em um nível, colocando-a em “BBB (high)”, sendo que o Governo congratula-se com a decisão, vendo-a como uma “tradução da política de credibilização de Portugal”.

Foi a 5 de abril que a DBRS reafirmou a notação de ‘BBB’, mas melhorou o outlook, elevando-o de “estável” para “positivo”. Agora, concretizou essa melhoria de perspetiva, revendo a classificação em um nível — com uma perspetiva “estável” –, deixando a dívida pública portuguesa três níveis acima de “lixo” financeiro. O rating português está no nível mais elevado em oito anos, igualando o de Itália.