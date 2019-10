Agência DBRS espera “mais do mesmo” com próximo Governo

Para a DBRS, a vitória do PS e de António Costas nas eleições deste domingo não vão trazer grandes mudanças naquilo que tem sido a governação do país nos últimos anos. A agência canadiana antecipa uma nova Geringonça com partidos à esquerda mas, desta vez, está tranquila em relação a isso.

“Na sequência dos resultados eleitorais, esperamos que o novo Governo seja parecido com a coligação existente“, referiu Jason Graffam, analista da DBRS, que ainda na sexta-feira passada aumentou o rating da dívida da República em um nível para BBB (high).

“Talvez o mais importante seja o facto de esperarmos que o novo executivo se comporte da mesma forma. Os sucessivos governos portugueses têm mostrado um forte compromisso com políticas ortodoxas e para enfrentar os desafios económicos e orçamentais”, acrescentou o mesmo responsável.

De resto, na avaliação de rating do final da semana passada, os canadianos já tinham afirmado que esperam uma “continuidade da política orçamental”, independentemente do vencedor das eleições. “A DBRS não espera que isto mude, com o resultado das eleições legislativas a apontar para uma ampla continuidade das políticas domésticas”, refere a DBRS.

O PS venceu as eleições com 36,65% dos votos, uma resultado que dá aos socialistas 106 assentos no Parlamento. Apesar do reforço, o partido de António Costa não obteve maioria absoluta, pelo que terá de procurar apoio parlamentar para formação de governo. À esquerda, onde o PS procurará soluções, Bloco e PCP tiveram 9,67% e 6,46% dos votos, enquanto o PAN ficou com 3,28%.

PSD (27,9%) e CDS (4,25%) foram os derrotados da noite, elegendo em conjunto 82 deputados.

Já Iniciativa Liberal, Livre e Chega estarão representados pela primeira vez no Parlamento, tendo elegido um deputado cada.