A nova diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI) não tem dúvidas de que “a economia global está em abrandamento sincronizado”. Desta forma, Kristalina Georgieva tenciona rever em baixa as estimativas de crescimento para este e para o próximo ano, sinalizou a responsável no seu primeiro discurso desde que tomou posse.

Atualmente, o FMI prevê um crescimento de 3,2% em 2019 e de 3,5% em 2020. Mas o valor real deverá ficar abaixo disso, acredita a líder do fundo. “Em 2019, esperamos uma desaceleração em cerca de 90% do mundo. A economia global está agora num abrandamento sincronizado. Isso significa que o crescimento neste ano cairá para a taxa mais baixa desde o início da década”, disse Kristalina Georgieva.

A atualização deverá fazer parte da próxima edição do World Economic Outlook. A divulgação do documento está agendada para a próxima terça-feira, 15 de outubro.

(Notícia em atualização)