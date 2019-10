O que pode mudar na sua vida com a vitória do PS?

O PS venceu as eleições legislativas de domingo com 36,65% do votos, mas não conseguiu a maioria dos deputados do Parlamento, obrigando agora António Costa a negociar com outros partidos. O secretário-geral do PS optou por piscar o olho ao Bloco de Esquerda, PCP — partidos com os quais teve um acordo de incidência parlamentar na legislatura que agora terminar –, mas também ao PAN e ao Livre.

O PAN conseguiu eleger quatro deputados e o Livre um — uma estreia no Parlamento a que se vêm juntar o Chega e o Iniciativa Liberal que elegeram também um deputado cada um.

O programa eleitoral do PS que foi a votos é a base de trabalho para os próximos anos. Resta saber que cedências terão os socialistas de fazer para conseguir governar.

O ECO revisitou o programa eleitoral dos socialistas e agregou as ideias e medidas do PS para cada grupo de população e até para as empresas.

O que muda para a população em geral?

Investimento na expansão dos metros de Lisboa e Porto e no sistema de mobilidade ligeira do Mondego e na aquisição de material circulante para os metros de Lisboa e Porto, para os comboios da CP, navios para a Transtejo e material circulante para o sistema de mobilidade ligeira do Mondego.

. Aumentar a cobertura das prestações de desemprego, em particular do subsídio social de desemprego, articulada com respostas de formação numa lógica de melhoria das oportunidades.

Caminhar para que os rendimentos de capital e prediais sejam obrigatoriamente englobados no IRS.

. Assegurar que os 25 serviços administrativos mais utilizados pelos cidadãos e pelas empresas são desmaterializados, simplificados e acessíveis online.

até ao final da legislatura. O PS irá assegurar aos cidadãos, de dois em dois anos, um compromisso público quantificado quanto ao tempo médio de decisão processual , por tipo de processo e por tribunal.

, que inclua serviços complementares como estacionamento, aluguer de bicicletas ou outros veículos em sistemas partilhados e carregamento de veículos elétricos. Eliminar os obstáculos ainda existentes ao transporte de bicicletas nos transportes públicos, nomeadamente nos barcos, comboios, metro e autocarros.

O que muda para as empresas?

Aprofundar, no quadro da negociação em sede de concertação social de um acordo de médio prazo sobre salários e rendimentos, a trajetória plurianual de atualização real do salário mínimo nacional, de forma faseada, previsível e sustentada, que tenha em conta a evolução global dos salários e dos principais indicadores económicos.

reduzindo para um único ato os atos mensais de comunicação/declaração/pagamento de remunerações realizados pelas empresas para a Segurança Social e a Autoridade Tributária. Promover a contratação de doutorados pelas empresas.

Estimular as empresas a assumirem compromissos voluntários de eliminação ou redução do plástico utilizado nas embalagens de produtos de grande consumo, designadamente no setor alimentar, bem como no âmbito das entregas ao domicílio.

O que muda para as famílias?

Aumentar as deduções fiscais, no IRS, em função do número de filhos (sem diferenciar os filhos em função do rendimento dos pais) — a medida implica uma redução de receita de 51 milhões de euros por ano.

Criar, a exemplo do cheque dentista, um vale de pagamento de óculos a todas as crianças e jovens até aos 18 anos e pessoas com mais de 65 anos beneficiárias do rendimento social de inserção, prescrito em consulta no SNS. O impacto orçamental da medida será de cerca de 20 milhões de euros por ano.

a todas as crianças entre os dois e os seis anos de idade, de modo a permitir a observação e deteção precoce de problemas de saúde oral. Promover (…) um programa de alargamento das respostas sociais de apoio à família, em particular para a infância e com especial incidência nas áreas metropolitanas, onde a cobertura da rede tem maiores fragilidades, designadamente estimulando o alargamento da rede de creches. O investimento total estimado desta medida ronda os 70 milhões de euros ao longo da legislatura.

Garantir que, no pré-escolar, é dada a possibilidade a todas as crianças até aos 3 anos de dormirem a sesta.

O que muda para os pais?

Nas licenças de parentalidade, o objetivo é que os homens partilhem pelo menos 40% do período de licença. Será permitida uma utilização mais flexível, admitindo a sua conjugação com trabalho a tempo parcial, em termos que assegurem a partilha de responsabilidades entre os pais.

O que muda para os idosos?

Prosseguir a trajetória de valorização real dos rendimentos dos pensionistas dos escalões mais baixos de rendimentos, nomeadamente através da reposição do valor de referência do Complemento Solidário para Idosos acima do limiar de pobreza, de modo a reforçar a garantia da eficácia desta medida no combate à pobreza entre os idosos.

Criação de um mecanismo de reforma a tempo parcial, como forma de promoção do envelhecimento ativo e de permanência no mercado laboral, num quadro de desagravamento das horas de trabalho.

Promover programas de voluntariado sénior.

Criação de um sistema para sinalização de idosos isolados bem como um sistema de identificação e sinalização da dependência.

O que muda para a Função Pública?

Aumentos salariais ao nível da inflação para os trabalhadores da Função Pública.

, superiores e intermédios, garantindo a transparência, o mérito e a igualdade de oportunidades, com um modelo de prestação pública de provas, tendo por base um plano de ação para os serviços a que se candidatam. Simplificar e anualizar o sistema de avaliação de desempenho dos trabalhadores , garantindo que os objetivos fixados no âmbito do sistema de avaliação de trabalhadores da Administração Pública sejam prioritariamente direcionados para a prestação de serviços ao cidadão.

Implementar políticas ativas de pré-reforma nos setores e funções que o justifiquem , para contribuir para o rejuvenescimento dos mapas de pessoal e do efetivo global da Administração Pública.

Concluir a revisão das carreiras não revistas, com uma discussão transparente e baseada em evidências, para harmonizar regimes, garantir a equidade e a sustentabilidade, assegurando percursos profissionais assentes no mérito dos trabalhadores.

O que muda para os profissionais do SNS?

Novos modelos de organização do trabalho, que preveem a celebração de pactos de permanência no SNS após a conclusão da futura formação especializada, a opção pelo trabalho em dedicação plena e o pagamento de incentivos pelos resultados.

de saúde. Acesso reforçado à formação especializada.

O que muda para os doentes?

Equipa de saúde familiar para todos os portugueses e unidades de saúde familiar por todo o país.

que possam prestar em proximidade cuidados de saúde primários, junto das unidades de cuidados primários de territórios de baixa densidade. Cuidados de saúde oral e visual, de psicologia e de nutrição e os meios de diagnóstico generalizados e a oferta de outras especialidades, como a ginecologia ou pediatria.

, nomeadamente através dos centros de saúde e em colaboração com os municípios. Alargamento do número de consultas externas, por exemplo aos sábados.

O que muda para os professores?

Possibilidade para os professores em monodocência de desempenhar outras atividades que garantam o pleno aproveitamento das suas capacidades profissionais, s em contrariar a convergência dos regimes de idade da reforma.

Incentivos à aposta na carreira docente e ao desenvolvimento de funções docentes em áreas do país onde a oferta de profissionais é escassa, bem como estímulos para a fixação de equipas docentes estáveis nos territórios educativos de intervenção prioritária .

Reforço das carreiras de investigação para níveis adequados à dimensão de cada instituição.

O que muda para as escolas?

Criar um número de vagas de mestrado acessíveis por mérito a preços controlados .

. Acesso automático às bolsas de ação social do ensino superior quando o aluno tenha beneficiado de uma bolsa de ação social no ensino secundário, sem ter de aguardar pelo processamento administrativo por parte da respetiva instituição de ensino superior.

Dotação das escolas com meios técnicos para uma maior eficiência da sua gestão interna, recorrendo a bolsas de técnicos no quadro da descentralização.

Escolas vão poder decidir o número de alunos por turma, mediante um sistema de gestão da rede.

Modernização e requalificação de escolas de todos os níveis educativos.

O que muda para os inquilinos?

Incentivar a oferta privada de arrendamento a custos acessíveis, mediante a implementação do Programa de Arrendamento Acessível .

. Reforçar o Porta 65 Jovem e compatibilizá-lo com o Programa de Arrendamento Acessível, visando assegurar a acessibilidade às habitações disponibilizadas aos jovens, que poderão beneficiar cumulativamente dos dois instrumentos de apoio.

