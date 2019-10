Marcelo Rebelo de Sousa recebe partidos na terça-feira

O Presidente da República “cumprimenta todos os cidadãos que exerceram o seu direito de voto” nestas legislativas, mas também saúda todos os candidatos, nomeadamente os que conseguiram representação parlamentar. O PS venceu, mas sem maioria absoluta, num parlamento que vai contar com mais três forças políticas. Marcelo Rebelo de Sousa vai recebê-los a todos na terça-feira para indigitar o primeiro-ministro.

Leia a nota completa do Presidente da República:

O Presidente da República cumprimenta todos os cidadãos que exerceram o seu direito de voto e salienta a forma cívica como decorreram as eleições para a Assembleia da República, demonstração inequívoca do verdadeiro espírito democrático do Povo Português.

Respeitando as razões que possam ter levado muitos cidadãos a não votar, espera que tudo possa ser feito, no futuro, para criar condições que permitam que eles reconheçam a importância do seu voto no futuro de Portugal.

Saúda ainda todos os candidatos que concorreram a estas eleições e felicita, em particular, os que foram eleitos deputados para a Assembleia da República.

Dado que se realiza a 17 e 18 de outubro um importante Conselho Europeu, nomeadamente por causa do Brexit, o Presidente da República receberá já na próxima terça-feira, dia 8 de outubro, em audiência, os partidos políticos com representação parlamentar, tendo em vista a indigitação do Primeiro-Ministro.