5 coisas que vão marcar o dia

Esta quinta-feira será marcada pela divulgação de estatísticas e relatórios, nomeadamente o da OPEP sobre o mercado do petróleo e do Conselho das Finanças Públicas. Na atualidade internacional, estará em destaque o regresso às conversações entre os Estados Unidos e a China.

China e EUA retomam negociações comerciais

Numa altura em que ainda estão longe de estar resolvidas as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, as duas potências mundiais vão voltar às negociações. Uma delegação chinesa, que incluiu o vice-primeiro-ministro chinês Liu He e o negociador de topo, viaja até Washington para a próxima ronda de conversações. Os representantes chineses vão reunir com o secretário de Estado do Tesouro, Steven Mnuchin, e com o representante para o Comércio, Robert Lighthizer.

OPEP divulga estatísticas sobre petróleo

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publica o Relatório Mensal do Mercado de Petróleo, que contém dados sobre a evolução do mercado, nomeadamente estimativas da produção desta matéria-prima. Em setembro, a OPEP reviu em baixa as estimativas de consumo de petróleo para 2019 e 2020 devido à generalizada, ainda que ligeira, desaceleração do crescimento económico resultante da guerra comercial, as incertezas do Brexit e os problemas da Alemanha.

INE confirma inflação

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga os valores oficiais do Índice de Preços no Consumidor. No final de setembro, o INE publicou a estimativa rápida para setembro, que indicava que os preços em Portugal voltaram a cair pelo terceiro mês consecutivo. Agora, serão confirmados os dados, bem como a razão desta queda, que o INE justificou, na altura, com o desempenho dos preços dos combustíveis.

CFP atualiza previsões para 2019 a 2023

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) publica o relatório “Finanças Públicas: Situação e Condicionantes 2019-2023 (Atualização)”, em que atualiza o seu cenário macroeconómico para aquele horizonte temporal. Em maio, o CFP alertou para que o aumento do número de funcionários e o descongelamento de carreiras na Administração Pública fez aumentar os gastos com salários na Administração Local muito além do previsto pelo Ministério das Finanças nas suas estimativas iniciais.

Como evoluiu o comércio internacional?

O Instituto Nacional de Estatística publica as Estatísticas do Comércio Internacional, referentes a agosto deste ano. Em julho, a compra de aviões ao exterior deu um contributo importante para as importações que aumentaram 7,9%, seis vezes mais do que as exportações que subiram apenas 1,3%.