A 5.ª edição do evento anual “Sharing My Change”, organizado pela consultora My Change, vai decorrer a 18 de outubro, no Hotel Iberostar, em Lisboa, sob o tema “Soft skills, strong changes”. Durante uma manhã, gestores e diretores de recursos humanos vão juntar-se para refletir sobre a importância das soft skills na gestão da mudança. Vão estar presentes 15 oradores e as conferências serão moderadas por Pedro Ramos, diretor de recursos humanos da TAP.

“Anteriormente as hard skills eram fundamentais, mas o paradigma mudou e atualmente somos invadidos por gigabytes de informação que facilitam o desenvolvimento deste tipo de competências. Agora é necessário algo distinto, que mantenha as pessoas em linha com as exigências do mundo em que vivemos e trabalhamos e que facilite a, cada vez mais necessária, interação com os outros – e aí entram, com toda a oportunidade, as soft skills“, refere a My Change em comunicado.

No mesmo dia, será apresentado o livro “Sharing My Change – Viagem pela Gestão da Mudança”, coordenado por Maria João Martins, Teresa Fialho e Pedro Ramos e que reúne “grandes e inspiradoras viagens contadas na primeira pessoa” por nomes da gestão em Portugal.

“Editada pela RH Editora, reúne várias histórias, momentos decisivos de mudança e de transformação e muitas partilhas de desafios superados, sucessos alcançados, mas também, muitas vivências desafiadoras que exigiram assunção de riscos e nos quais sem sempre era possível adivinhar as consequências”, refere ainda o comunicado.

O Sharing my Change decorre durante a manhã, entre as 9h00 e as 13h00 e tem acesso gratuito, mediante convite.