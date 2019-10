5 coisas que vão marcar o dia

Termina esta sexta-feira o prazo para a Cofina requerer à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários o registo da Oferta de Aquisição Pública sobre as ações da Media Capital. O dia será ainda marcado pelo 29.º encontro dos governadores dos Bancos Centrais dos Países de Língua Portuguesa em Lisboa, evento organizado pelo Banco de Portugal. A nível internacional, destaque para a entrega do Prémio Nobel da Paz e o encontro entre o Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, com o vice-primeiro-ministro chinês Liu He, no âmbito das negociações da guerra comercial.

Termina prazo para Cofina requer à CMVM registo da OPA à Media Capital

Esta sexta-feira é o último dia para a Cofina requerer o registo da Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a totalidade das ações da Media Capital, dona da TVI e da rádio Comercial, entre outros. Este pedido será entregue à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e “fica dependente, além da instrução documental prevista na lei e apreciação pela CMVM, da verificação das condições presentes no anúncio preliminar”, escreve o regulador. O grupo Cofina, liderado por Paulo Fernandes, confirmou a 21 de setembro que tinha chegado a acordo com a espanhola Prisa para comprar as ações da Media Capital. A operação está avaliada em 225 milhões de euros.

Banco de Portugal organiza encontro entre bancos centrais da CPLP

O Banco de Portugal organiza esta sexta-feira, o 29.º encontro de Lisboa entre os Bancos Centrais dos Países de Língua Portuguesa. O evento promovido pela entidade liderada por Carlos Costa terá um painel dedicado às implicações da inovação tecnológica na atividade financeira. O encontro acontece no Largo de S. Julião, a sede da instituição, e além dos governadores dos bancos centrais contará com a presença do secretário de Estado Adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix.

Termina ronda de negociações entre China e Estados Unidos

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) vai reunir-se esta sexta-feira na Casa Branca com o vice-primeiro-ministro chinês Liu He, um sinal de que a tensão causada pela guerra comercial entre os dois países poderá estar a diminuir. Uma delegação chinesa está reunida em Washington desde quinta-feira para negociar com o secretário de Estado do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, e com o representante para o Comércio, Robert Lighthizer. O objetivo é encontrar um acordo que agrade às duas potências e, por forma a evitar o avanço das novas tarifas aplicadas a 250 mil milhões de dólares de importações chinesas e que entram em vigor a 15 de outubro.

Brexit: Barnier vai reunir-se com Steve Barclay

A apenas três semanas da data prevista para a saída do Reino Unido da União Europeia, o ministro britânico para o Brexit, Seteve Barclay, vai encontrar-se esta sexta-feira em Bruxelas com Michel Barnier, negociador-chefe para o Brexit. Os dois responsáveis “vão discutir o estado da situação após uma semana de negociações técnicas”, cita a agência Lusa.

Nobel da Paz: Papa Francisco, Trump e Greta. Quem vencerá?

O prémio Nobel da Paz de 2019 é atribuído esta sexta-feira. A escolha é feita por um comité de cinco membros eleito pelo Parlamento norueguês, sendo que entre os 301 candidatos para arrecadarem o tão prestigiado prémio estão 223 pessoas nomeadas individualmente e 78 organizações. O Papa Francisco, o Presidente dos EUA, Donald Trump, a ambientalista sueca Greta Thunberg e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) são os principais candidatos, segundo as casas de apostas online. No ano passado, o Prémio Nobel da Paz foi atribuído ao ginecologista congolês Denis Mukwege e à ativista yazidi Nadia Murad, defensores da luta contra a violência sexual.