O Serviço Nacional de Saúde (SNS) terminou o ano de 2018 com um buraco de 848 milhões de euros. O prejuízo agravou-se em cerca de 502 milhões de euros, um desempenho justificado com o “crescimento dos gastos com pessoal, dos FSE e das mercadorias vendidas e matérias consumidas”.

A contribuir para o resultado do exercício estará também “a diminuição das transferências correntes registadas, uma vez que foram efetuadas em 2018 entradas de capital sem impacto nos rendimentos do ano”, refere o relatório e contas de 2018, divulgado pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) e noticiado primeiro pelo Jornal de Negócios.

(Notícia em atualização)