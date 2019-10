CGD vende banco na África do Sul no início de novembro

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) está prestes a concluir a venda do banco sul-africano MercantileBank ao CapitecBank, avança o Jornal de Negócios (acesso pago). A operação deverá ficar fechada já no início de novembro, tal como revelou a Caixa no comunicado que enviou ao mercado a 9 de outubro, quando obteve luz verde dos reguladores sul-africanos para avançar com a operação.

A venda do banco na África do Sul já tem todas as autorizações necessárias, faltando apenas o acordo final. Acordo esse que deverá ser assinado na primeira quinzena de novembro, representando o último passado para o banco liderado por Paulo Macedo alienar a participação de 100%.

Essa participação vai ser vendida por 3,2 mil milhões de rands sul-africanos (cerca de 192 milhões de euros).

“Esta transação tem um impacto patrimonial positivo estimado em cerca de 60 milhões de euros“, referiu o banco público.

A venda deste banco na África do Sul vai acontecer depois de, esta segunda-feira, a CGD ter concluído a venda do banco em Espanha. O Banco Caixa Geral (BCG) passou para os espanhóis do Abanca por 364 milhões de euros.