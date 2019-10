Os estatutos da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) vão ser revistos de modo a permitir que o atual presidente, António Saraiva, se recandidate ao cargo, cumprindo o quarto e último mandato. As alterações vão ser votadas no dia 11 de novembro em assembleia geral, avança o Expresso, esta segunda-feira.

De acordo com o jornal, na reunião mais recente do Conselho Geral (CG) da CIP, 35 participantes apelaram à recandidatura de António Saraiva. Nessa ocasião, o presidente da direção manifestou-se disponível para mais um, e só mais um, mandato, o que levou o CG a votar uma proposta de revisão estatuária para viabilizar esse quarto mandato de três anos de Saraiva.

Atualmente, os estatutos permitem apenas duas reeleições (três mandatos consecutivos) para os elementos da assembleia geral, do Conselho Fiscal e do presidente do CG. Essa regra não deve mudar, mas a direção vai deixar de emanar do CG, passando a ser eleita diretamente pelos associados. Na AG marcada para novembro será ainda apreciada uma alteração no sentido de conferir uma maior operacionalidade à confederação e permitir a adesão de grandes empresas.

António Saraiva é presidente da Confederação Empresarial de Portugal desde janeiro de 2011. Antes, entre 2010 e 2011, já presidia à Confederação da Indústria Portuguesa. Atualmente, acompanham Saraiva os vice-presidentes João Almeida Lopes (Apifarma), Armindo Monteiro (Associação das empresas tecnológicas), José Eduardo Carvalho (AI Portuguesa), Rafael Campos Pereira (Associação dos metalúrgicos), Carlos Cardoso (Associação do setor elétrico) e Jorge Henriques (Federação das indústrias agroalimentares).