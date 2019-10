Alívio no Brexit anima investidores. Lisboa sobe com o BCP

As principais bolsas europeias fecharam em alta, perante as notícias de que Reino Unido e União Europeia estarão perto de fechar um primeiro esboço do acordo para o Brexit. Em Lisboa, o principal índice nacional seguiu a tendência, suportado em ganhos na banca e na energia.

O Stoxx 600 ganhou 1,2%, o alemão Dax subiu 1,3% e o francês CAC-40 valorizou 1,2%. Em Espanha, o Ibex avançou 1,1%. Em Portugal, porém, os ganhos foram mais modestos: o PSI-20 avançou 0,31%, para 4.990,44 pontos, no dia em que as ações do BCP estiveram em destaque.

As ações do banco liderado por Miguel Maya estiveram em alta durante toda a sessão e fecharam com uma valorização de 1,98%, impulsionando o principal índice nacional. A Galp Energia também contribuiu, ao ver os títulos ganharem 0,63%, para 13,65 euros. Mas o primeiro lugar do pódio dos desempenhos foi ocupado pela Mota-Engil. A construtora valorizou 2,18% e fechou a cotar em 1,92 euros.

A recuperação dos mercados, que também afetou Lisboa, está a ser associada a uma notícia avançada pela Bloomberg, que sugere que os negociadores europeus e britânicos estão, finalmente, em vias de fecharem um esboço de um potencial acordo para a saída ordenada do Reino Unido da UE. A informação traduziu-se em alívio para os investidores, que têm temido o impacto de um Brexit sem acordo já no próximo dia 31 de outubro.

No entanto, o índice português não valorizou mais devido ao peso de algumas cotadas, como a EDP Renováveis. Os títulos da empresa de energia renovável recuaram 0,41%, para 9,81 euros. Mas o destaque mais negativo recai sobre a Ibersol, cujas ações derraparam 3,81%, estando agora a cotar em 7,58 euros.