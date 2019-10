A Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE) vai voltar a atribuir o “prémio de jovem empreendedor”, um dos mais antigos desta área, a nível nacional. Esta é a 21.ª edição desta distinção atribuída a promotores de ideias de negócio e fundadores de empresas em fases iniciais de desenvolvimento.

As candidaturas estão abertas até ao final do dia desta terça-feira, 15 de outubro. Os candidatos devem apresentar a proposta através de um formulário disponível online e um plano de negócio que descreva e fundamente o projeto de criação ou expansão da empresa.

“O prémio do Jovem Empreendedor é uma boa oportunidade para financiar e escalar um negócio, bem como para atrair investidores. A atenção que os finalistas do prémio, sobretudo o vencedor, recebem por parte dos players do ecossistema favorece quem necessita de apoio, financeiro ou outro, para desenvolver um negócio com sucesso”, sublinha José Pedro Freitas, presidente da ANJE. “Mais ainda”, acrescenta, “numa altura em que há uma forte e saudável competição por financiamento no cada vez mais dinâmico ecossistema empreendedor português”.

Entre as candidaturas elegíveis estão os projetos empresariais early stage promovidos “por jovens entre os 18 e os 40 anos, mediante (…) a apresentação de um plano com (…) especificações do negócio, análise de mercado, estudo económico-financeiro, demonstração da conta Estado e outros entes públicos e demonstração de resultados previsionais”, explica a ANJE em comunicado.

Os vencedores recebem 10 mil euros que deverão aplicar no capital social da empresa e terão ainda direito a serviços de formação/mentoria, coaching, incubação, aceleração e networking avaliados em cerca de 15.000 euros. “Acresce que, enquanto parceira do prémio, a Portugal Ventures (sociedade gestora de fundos de capital de risco públicos) poderá investir no projeto vencedor. Este eventual financiamento está, contudo, dependente de um processo de análise e avaliação do projeto, de acordo com os procedimentos de screening habitualmente adotados pela Portugal Ventures”, acrescenta ainda a ANJE em comunicado.