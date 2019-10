Revista de imprensa internacional

Um acordo para o Brexit durante esta semana ainda está no horizonte, para o negociador chefe da União Europeia. Em Moçambique, é dia de ir às urnas, depois de uma campanha eleitoral vivida num clima de violência. No Reino Unido serão ouvidos os chefes da Thomas Cook, a agência de viagens que foi à falência. Veja estas e outras notícias que marcam a atualidade internacional.

Michel Barnier diz que acordo para Brexit é difícil mas possível

O negociador chefe da União Europeia ainda considera possível firmar um acordo para o Brexit durante esta semana, apesar de ser difícil. “É altura de transformar boas intenções em texto jurídico”, apontou Michel Barnier. As negociações foram intensificadas com o objetivo de alcançar consenso antes da reunião do Conselho Europeu desta semana, que deverá ser a última antes do prazo prevista para a saída do Reino Unido da UE, a 31 de outubro.

Depois de campanha violenta, Moçambique vai a votos

Os moçambicanos vão esta terça-feira às urnas, para decidir que serão os deputados da Assembleia da República, o Presidente da República e os membros das Assembleias Provinciais, para os próximos cinco anos. A campanha para estas eleições tem sido marcada pela violência, nomeadamente devido à falta de sintonia entre os partidos candidatos, sendo que tudo indica que a FRELIMO se deve manter no poder.

Não será recuperado mais de um milhão aos chefes da Thomas Cook

Depois do colapso da Thomas Cook, os administradores e diretores da agência de viagens serão ouvidos no Parlamento britânico. Os deputados irão questionar os líderes sobre se sentem que deveriam “devolver” uma parte dos bónus que receberam nos últimos anos a gerir a empresa, que eventualmente foi à falência. No entanto, devido aos contratos dos empresários, a quantia que pode ser exigida se forem considerados responsáveis é limitada a cerca de um milhão de libras.

Governo espanhol prevê crescimento da economia de 2,1%

O Governo espanhol espera um aumento do PIB (Produto Interno Bruto) de 2,1% este ano, e 1,8% no próximo ano, numa revisão em baixa de uma décima. Sobre o défice público, que em 2018 era de 2,5% do PIB, o Executivo estima que este ano cairá para 2% do PIB e 1,7% do PIB em 2020. O Governo sinalizou também um aumento das pensões de 0,9% em 2020, com o objetivo de manter o poder de compra dos pensionistas.

Jacob Zuma vai a julgamento por corrupção e branqueamento de capitais

O antigo Presidente sul-africano Jacob Zuma foi acusado de corrupção, depois de um tribunal sul-africano ter recusado o arquivamento das queixas contra o ex-Chefe de Estado. Zuma vai ser julgado num caso que envolve o grupo francês Thales, sendo suspeito de ter recebido um suborno por favorecer um contrato de armamento de cerca de quatro mil milhões de euros, celebrado em 1999.

