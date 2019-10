O Governo português considera que a economia vai ter um desempenho melhor em 2020 do que este ano. E no espaço do euro, entre os principais países de destino das exportações, não está isolado. A par de Portugal estão a Alemanha e a Itália, dois gigantes do euro que antecipam uma economia mais forte no próximo ano.

Os países do euro estão a entregar desde terça-feira os seus esboços dos planos orçamentais na Comissão Europeia. Cada draft, correspondente a um país diferente, contém a sua visão sobre a evolução da economia este ano e no próximo.

Portugal vê a economia a crescer este ano 1,9%. Sem considerar novas medidas — nem as que o Governo tinha previsto para 2020 no Programa de Estabilidade em abril –, o Governo aponta para uma subida do PIB de 2% em 2020.

E o que esperam os governos dos parceiros comerciais de Portugal? Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE) no top 10 dos principais clientes das exportações nacionais estão seis países que partilham a mesma moeda. Espanha, França, Alemanha, Itália, Países Baixos e Bélgica.

Destes seis, dois (Alemanha e Itália) além de Portugal apontam para uma tendência de aceleração económica, ao passo que três (Espanha, França e Países Baixos) anteveem uma economia mais fraca em 2020 face a 2019. Um — a Bélgica — vê a economia a estabilizar no próximo ano, ou seja, a crescer o mesmo.

Como cresce Portugal e os seus parceiros comerciais

Mas se, por um lado, Portugal se junta à Alemanha e à Itália na perspetiva que têm da evolução económica no próximo ano, por outro, destaca-se de todos quando se compara a taxa de crescimento do PIB. É que Portugal é o único que vê a economia a crescer 2%. A seguir a Portugal, o mais otimista é Espanha que mesmo assim aponta para uma subida do PIB de 1,8%.

Além disso, Portugal é também caso único entre os parceiros privilegiados na visão que tem do crescimento do PIB do próximo ano face ao que antecipava no Programa de Estabilidade. As autoridades nacionais reviram em alta de 1,9% para 2% o crescimento do PIB para 2020. Quatro restantes parceiros cortaram nas previsões e dois mantiveram constantes face às previsões anteriores.

Esta atualização de previsões acontece numa altura em que o Fundo Monetário Internacional (FMI) corta nas previsões de crescimento para este ano e para o próximo, para 3% e 3,4%, respetivamente. A revisão em baixa é mais acentuada este ano e coloca a economia internacional a crescer mais em 2020 do que em 2019.

Para a Zona Euro, o FMI antecipa um abrandamento significativo este ano — de 1,9% para 1,2% –, mas no próximo ano já vê a economia do euro acelerar, ainda que apenas mais duas décimas do que em 2019. Essa recuperação deve-se sobretudo à evolução das maiores economias do euro, uma vez que haverá oito economias a abrandar, e outras duas a crescer ao mesmo ritmo em 2020.