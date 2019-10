Boas notícias para os bolsos dos automobilistas. O preço dos combustíveis vai descer na próxima semana. O litro da gasolina recua 1,5 cêntimos. O gasóleo também vai ficar mais barato: 0,5 cêntimos. A informação foi transmitida ao ECO por fonte do setor.

Se vai atestar o depósito do seu automóvel no fim de semana, aguarde pela atualização dos preços dos combustíveis na segunda-feira, se for possível. Isto porque tanto o preço da gasolina como do gasóleo vão baixar pela quarta semana consecutiva.

A descida vai ser mais expressiva no caso da gasolina. Cada litro vai passar a custar menos 1,5 cêntimos, ficando assim nos 1,472 euros, segundo os dados oficiais da Direção-Geral de Energia. É o valor mais baixo desde março.

Já o diesel, o combustível mais usado pelos portugueses, prevê-se uma descida do preço que pode ir até ao meio cêntimo. A confirmar-se este cenário, cada litro de gasóleo vai custar 1,407 euros, o preço mais baixo desde setembro de 2019.

A evolução dos preços dos combustíveis leva em conta o comportamento da cotação do petróleo e derivados nos mercados internacionais e ainda a cotação da euro face ao dólar na última semana.

Em Londres, o contrato do Brent, que é referência para as importações nacionais, desvaloriza 0,81% desde o início desta semana, cotando esta sexta-feira nos 59,97 dólares por barril. Nos EUA, o crude também está em queda esta semana, cedendo 0,93% para 54,19 dólares.

Os preços ao consumidor final podem diferir de posto de abastecimento para posto de abastecimento.

